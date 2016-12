Hver gang jeg baker brioche og har ingrediensene foran meg på bakebordet, tenker jeg to ting: At det er umulig å putte så mye smør og egg i et brød, og at om det går, så er det nesten vulgært.

Navnet dukker opp i Frankrike i renessansen. Da var det på et brød tilsatt litt av de eksklusive råvarene smør og egg. Etter hvert som hundreårene ruller forbi, øker andelen luksus, og i barokken var man oppe i fire egg og 250 gram smør på ett kilo mel. På slutten av 1700-tallet hadde mengden doblet seg. I en tid hvor store deler av befolkningen sulter, kan man ikke se på dette som noe annet enn en maktdemonstrasjon.