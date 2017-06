– Jeg har spurt meg selv mange ganger hvorfor jeg gjør dette. Hvorfor jeg bor her sammen med to lam og lager reir til fugler, mens vennene mine poster bilder på Facebook fra fest og fjas. Det er jo egentlig ganske latterlig at en 22-åring skal ha lyst til noe sånt, sier Henriette Næss Ebbesen og rister på hodet.

Det er knapt mulig å komme lenger ut langs kysten vår. En fergereise utenfor fastlandet, og en privat båttur vestenfor der igjen, ligger Emårsøy. Egentlig burde den kanskje kalles en holme. Det har aldri bodd mer enn én familie her om gangen.