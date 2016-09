Jeg kan ikke gå forbi plommer i butikken nå i sesongen. Til det er den altfor kort. Mange beskriver dem som søte, og til en viss grad er det riktig, men først og fremst har de en helt utrolig kul syre.

I sørligere og varmere luft bærer trærne ofte mye søtere frukt, og det er ofte syren som mangler for at det skal bli virkelig interessant å spise dem – som de er, eller også lage mat av dem. Jeg snakker ikke om syren som er i et surt kart, eller den beslektede i en sitrus, men den syren som ikke helt kan forklares med ord. Den som engelskmennene kaller for tart.