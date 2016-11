Det varmer mitt hjerte at grønne tomater dukker opp i butikker i Norge. Det er riktignok ikke ofte, og det er ikke mange som vet hva de skal gjøre med dem. Frukten har vært en så pass sjelden vare her til lands at vi ikke engang har et eget navn på den. For jeg snakker ikke om den røde tomaten i umoden utgave, men om det som vi litt upresist kaller tomatillo. Den ser ut som en liten lykt med lampeskjerm av grågrønne, tørre blader. Og den byr på syre og en herlig dyp smak, om man behandler den rett. Om noe smaker Mexico for meg, så er det denne.

Det var nettopp i Mexico, 2000–3000 år før spanjolene kom, at denne frukten ble kultivert og raskt ble viktig i hele Mellom-Amerika. Den har gått under mange navn, men det vanligste i dag er tomate, og dens røde fetter heter jitomate. Små, cherryaktige tomates kalles gjerne tomatillo, og det er dette navnet som er blitt med til oss.