For meg som matmann ble verden et annet sted etter at vi fikk internett. Et mye bedre sted. I løpet av sekunder kan jeg forestille meg eksotiske retter som jeg ikke engang visste fantes, jeg kan finne ut av hvor jeg kan smake dem, og hvilke kvalitetskriterier jeg bør merke meg. Så er jeg da også ganske gastronomisk forberedt hver eneste gang jeg skal ut på tur. For ikke lenge siden skulle jeg til New York, og der kan man bli matt av alt som bør undersøkes på matscenen, men jeg hadde blinket meg ut Joe’s Shanghai i Chinatown. Grunnen var at jeg aldri hadde spist skikkelige soup dumplings med svin og krabbe, klassikeren fra Shanghai.

Greia med soup dumplings er at det er suppe inni dumplingsene. Det er ikke uten grunn at Joe’s alltid er fullt; her sitter vi alle sammen og venter på det samme. Det ingen forteller deg, er hvordan man spiser disse rakkerne.