Her er anti-selvhjelpslitteraturen som virkelig hjelper

Jeg ble en gang spurt om et skrivetips av en venn som ville skrive bok, og hun fikk det. Jeg hørte ikke mer fra henne, men nylig fant jeg ut hun er kommet i mål med bokprosjektet sitt. Innerst inne håpet jeg at det skyldtes rådet mitt, som aldri vil innbringe meg store summer som selvhjelpsguru eller gi meg skyhøye foredragsinntekter – til det er det altfor kortfattet, og selvfølgelig altfor ubehagelig. Svaret mitt til henne var like salgbart som salt i Sahara: «Tenk mer på døden!»

Hvor fantastisk hadde det ikke vært om det fantes ett tips som forløste all verdens forfattere? Og hvor deilig hadde det ikke vært om det fantes en like universell leveregel som for alltid befridde deg for smerte og usikkerhet og frigjorde hele ditt ubrukte, kreative og unike potensial?