Her er noen flere anti-selvhjelpsbøker som kanskje kan hjelpe deg ut av villfarelsen om at det finnes et «quick fix» til lykke og suksess.

Til syvende og sist er livserkjennelser dyrekjøpte og tunge og lese seg til. Om du ikke vil lese Kierkegaard, Nietzsche, Platon eller Seneca, buddhistiske skrifter, Freud, Siri Hustvedt, Martha Nussbaum eller Toril Moi, er det fortsatt noen anti-selvhjelpsbøker du kan dykke ned i for å forberede deg på livets meningsløshet.