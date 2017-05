25. april 2015. I de mange steinhusene i Lang Tang kokes ris og kaffe over bål. Røyken siver ut av tinnrør og forsvinner over den golde fjellsletten. Der ute erter barna eslene og jager turistene, som jager nye høydemeter med staver og raske briller. Alt er som vanlig i landsbyen Lang Tang, ved foten av Himalaya.

Så begynner Himalaya-massivet å skjelve. Et steinhus raser sammen. Så ett til, og enda et. Klokken er 11.56. Det er begynnelsen på en apokalyptisk serie naturkatastrofer som forvandler landsbyen til en kald og grå massegrav. 326 mennesker – 283 nepalesere og 43 turister – blir knust og begravet under en grå ørken av stein og is, 30 meter dyp og to kilometer bred. På sekunder blir 55 gjestehus, sykehuset, skolen og ostefabrikken, hele landsbyen Lang Tang, fjernet fra jordens overflate. «Sabai gayo» (alt er borte) sier de få som overlevde. Få av de døde er blitt funnet.