Noen må snart mene at alt, absolutt alt, er endevendt, tygget på og fortalt om Den andre verdenskrig. Men nei, i all historieskrivningen har det vært et merkelig hull, mener den tyske forfatteren Norman Ohler (46).

Han mener å ha oppdaget et hull, en uplassert puslespillbrikke, eller i hvert fall en undervurdert tilleggsforklaring på hvordan infernoet ble som det ble: Narkotikaens helt sentrale plass i Det tredje riket.