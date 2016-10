– Mat er noe alle forholder seg til, og matsvinn er et tema som engasjere på godt og på vondt. Noen synes jeg er en slitsom miljøfanatikere, men de fleste er interessert. At «best før» datoen ikke betyr at maten ikke kan spises etter dette, er for eksempel noe mange ikke er klar over. Mye matsvinn kan unngås hvis folk bruker sansene sine, sier Anne Marie Schrøder.

Hun er kommunikasjonssjef i Matvett - næringslivets eget organ som jobber for å begrense matsvinnet.