Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Etter 18 års familieliv har min mann og jeg fått flere fantastiske barn. Men barnas far – min mann – har jeg kanskje skjemt bort i min iver og motivasjon og mitt arbeid for å skape den familien og den plattformen for barna som jeg selv ikke hadde da jeg vokste opp. Jeg har på ulike måter sagt og tydelig signalisert at jeg har savnet ham i dette prosjektet, men hver gang har jeg resignert når han ikke har vist vilje eller ønske om å endre seg.