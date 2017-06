Hun ønsket seg en brakseier før Brexit. Men blir egentlig 8. juni en May-day?

«A pair of safe hands», to trygge hender, sier tilhengerne om Theresa May. Sånt er etterspurt for tiden. Vi dro til fødebyen Eastbourne og lette etter valgkampen hennes.

Alle snakker om Trump. Flere burde snakke om Theresa May. Den lavmælte, godt voksne prestedatteren med de høyhælte leopardskoene er på vei mot seier, kanskje en av de virkelig store i britisk valghistorie. Det er oppsiktsvekkende i seg selv. Enda mer oppsiktsvekkende er det at hun vinner soleklart for et konservativt parti som inntil nylig lå i opprivende strid med seg selv.