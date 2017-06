Hun spår bråk når «bloggerbarna» blir voksne

Ålesund for snart to år siden. Mariann Johansen logger seg inn på Facebook. Begge barna er levert i barnehagen. Samboeren er på jobb. Hun skal bare innom Facebook før jobben kaller. Det første som dukker opp på PC-skjermen, er et bilde av sønnen i bleier. Hun stopper opp. Forsøker å tenke tilbake. «Har jeg tatt dette bildet?

Hun klarer ikke å plassere det i hukommelsen. Så begynner hun å lete tilbake i tid. Bilde etter bilde handler om barna. De aller fleste er helt vanlige. Men noen av de første bildene hun publiserte, viser barna da de var syke, lå i badekaret eller sølte med maten. Det vekker henne.