Det vakte oppsikt da Dagbladets kommentator Aksel Braanen Sterri nylig forsøkte å gradere livskvalitet. «De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv,» uttalte han. «En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet,» la han til.

Han forsvarte at «embryoer som har dårlige forutsetninger for å leve gode liv, blir valgt bort,» og la til: «Det inkluderer embryoer med anlegg for psykisk sykdom.»