Blant mange grunnleggende menneskelige tilbøyeligheter er dette én: Å ville klatre opp på det høyeste punktet i et landskap for å stirre så langt øyet kan se. Dette driver vi med, uten at vi selv er klar over det.

Og nå snakker jeg ikke om folk som klatrer til toppen av et fjell for å ta bilder av seg selv uten bh og med armene i været, jeg snakker i det hele tatt ikke om klatring.