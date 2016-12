Hvorfor nevnes ikke «Sons of Anarchy» i samme åndedrag som de andre serieklassikerne?

Motorsykkel-eposet Sons of Anarchy, som rullet over skjermen i årene 2008–2014, har mange fans, også i Norge. Men i motsetning til de store HBO-seriene og Breaking Bad har serien aldri riktig fått den anerkjennelsen den fortjener.

Det er i grunnen merkelig, for ikke i noe amerikansk samtidsdrama er inspirasjonen fra Shakespeare så tydelig som her. De som vil forstå mer av hvilke demoner som hjemsøker hovedpersonene i Sons of Anarchy, kan med stort utbytte lese Hamlet. Hvem vet, kanskje inneholder stykket en spoiler eller to for handlingen også?