På baksiden av Nasjonalgalleriet finnes det en liten trapp som leder ned til kjelleren. Innenfor døren blir vi registrert før vi blir låst inn. En sikkerhetsvakt tar oppstilling ved utgangsdøren mens vi fortsetter videre inn i et rom som minner mer om et Fretex-lager enn et lager for kunst i millionklassen.

Kunsthistoriker Nils Messel rydder seg frem til et staffeli hensatt i et hjørne hvor et maleri står med ryggen ut. Malerikonservator Thierry Ford tar på seg hvite hansker, løfter bildet og legger det ned på et stort bord under et mikroskop.