– Man kan fortvile over hvor jævlig verden egentlig er, det kan plutselig skylle over deg på en sånn måte at alt blir totalt meningsløst, sier Ine Marie Wilmann, fjorårsvinneren av Amanda-prisen for beste kvinnelige hovedrolle.

Hun ser så lys og lett ut der hun sitter med tranebærscones’en sin og snakker om tungsinn. Skuespilleren har levert toåringen sin i barnehagen og tråkket til Torshov på DBS-sykkelen med det brune, bustete setetrekket som får henne til å føle at hun «sykler rundt på en 70-tallsvagina».