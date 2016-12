Du har tilgang til et imponerende utvalg musserende vin i Norge. Hvordan skille dem fra hverandre? Akkurat det vet jeg mange av leserne synes er krevende å finne ut av. I disse dager er meldingsboksen min fylt opp av et mylder ulike spørsmål som nesten alle handler om samme tema – bobler! Hva er egentlig forskjellen på cava og prosecco? Hvorfor er champagne så dyrt? Er det surt?

Hva drikker jeg på festen? Skal man åpne boblene med sabel? Skal korken si pooohf eller ikke? Jeg kunne ha listet opp alle svarene her. Eller så kan jeg raskt vise deg hvordan du manøvrerer i dette farvannet selv. For selv om det finnes et utall flasker å velge mellom, trenger du strengt tatt bare vite én eneste ting. Er du klar?