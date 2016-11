Ett kakk i hodet og ned på huggestabben. Han rakk ikke engang å se det blinkende bladet i lufta før det var over. Blodet. Stillheten etterpå.

Fem sesonger av Game of Thrones har visst herdet meg. Så har også denne hanen levd et misunnelsesverdig godt liv. Han gikk fritt på et småbruk ved Sokna nordvest for Hønefoss. Overnattet helst i et tre ved bekken. Men det blekner likevel sammenlignet med hva etterlivet bringer.