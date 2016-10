Vinmonopolets USA-hylle er fylt med nye smaker. Vinene begeistrer både livsnyterne og anmelderne. Kvalitetshevingen er massiv. De beste puster Burgund i nakken. Problemet er bare at du antagelig ikke legger merke til den hyllen nå heller. Det må vi gjøre noe med.

La oss starte historien med Robert Parker. Amerikansk vinkritiker i magasinet The Wine Advocate. Han laget poengskalaen mange anmeldere opererer med. På 80-tallet bygget han seg opp til å bli kanskje verdens mest innflytelsesrike smaker. Han likte svære viner. Rødviner som fylte hele munnhulen med smak. Som dirret varmt av høy alkoholprosent. Tette kraftplugger av noen viner. En 100-poenger fra Parker kunne både doble og triple markedsverdien til en vin over natten. Derfor begynte vinprodusentene å lage viner som de visste Parker ville like. Resultatet? Én vinstil fikk dominere og – ikke minst – definere amerikanske vin.