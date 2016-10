I begynnelsen var jeg så nervøs for å gi terningkast at jeg sto opp om natten for å revurdere mine egne anmeldelser. Var begrunnelsen riktig? Var karakteren rettferdig, sammenlignet med alle de andre vinene på markedet?

Reaksjonene da vinspalten ble født og A-magasinet kom i ny drakt var mange. Jeg var helt fersk i gamet. Var det riktig at en ukjent nykomling fikk spalteplass? Burde ikke sidene bli gitt til noen med en etablert posisjon i vinmiljøet?