Folk forestiller seg nesten bestandig at vinen de drikker er laget av en sjarmerende, liten italiensk familie med vimsete hund. Selv når de drikker bestselgervin fra boks med volum, som langt overgår småskalaproduksjon. Kanskje er ikke det så rart. For klisjeene styrer markedsføringen av vin. Bildet på boksen viser vinbonden og høyballene. Bistroen. Torget. Men de store volumene på Vinmonopolet er skapt. Konstruert for akkurat vårt marked, basert på fokusgrupper og kundeundersøkelser. Det er på høy tid du forstår at salg av vin er en global milliardindustri, som er løftet høyt over den italienske småfamilien. La meg vise deg to måter de gjør det på.

Kjenner du deg forvirret foran polhyllen? Er det for mye å velge i? Men vent – der ser du et kjent ansikt. Arne og Carlos! De koselige, strikkende designerne har laget julevin med bilde av strikkede julekuler, akkurat som vist på TV. Men kan Arne og Carlos egentlig lage vin?