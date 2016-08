Ingvild Tennfjord: Syre gir vinen spenst

Tenk bare hva noen dråper sitron gjør med et rekesmørbrød toppet med fet majones.

«Hvitvin med stram syrestruktur», sto det i vinanmeldelsen. Og selv om jeg kunne se at setningen var skrevet på norsk, ga ordene likevel ingen mening. I mange år tenkte jeg at vin nok var for vanskelig for meg. Så slo det meg at det kanskje var ordene som var hovedproblemet.

De forstokkede, ikke-kommuniserende ordene. Kjære leser – på slutten av denne artikkelen skal du forstå hva i huleste «stram syrestruktur» betyr. Og du skal kunne bruke det i en setning.