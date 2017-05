Jeg blir alltid litt overrumplet når jeg støter borti dem, disse fordommene mot rosévin. Det kan være noe så tullete som menn som ikke vil drikke rosá vin. Hva er greia med det? Nå skal det sies at det heldigvis er en holdning som nesten utelukkende fremføres av menn godt over femti. De har ikke endret vinvaner siden 1985, men er likevel skråsikre på at deres manndom på et vis kan bli besudlet av en farge. Men det er mer.

Ofte kan du nærmest ta og føle på skepsisen som glir inn i samtalen. «Rosévin? Er ikke det bare skvip da? Jeg har hørt all rosa vin er dårlig». En slags hybrid fanget i tomrommet mellom fugl og fisk. Min første impuls er å gå inn og måke disse misforståelsene av veien. Helt til jeg kommer på at det egentlig kanskje er bra.