Det finnes en type historier vi elsker: Den dobbeltamputerte mannen som løper maraton. Rullestolbrukeren som suser ned skibakken. Sydpolfareren med bare en halv arm.

Funksjonshemmede med upåklagelig viljestyrke og stå på-humør, som sprenger sine egne grenser og gjør det umulige mulig. Det handler ikke handler om hvordan de har det, men hvordan de tar det. Og her sitter vi, med våre vanlige kropper, og synes at alt et slit. Se på prestasjonen til denne positive, funksjonshemmede personen! Så inspirerende.