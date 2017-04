For nordmenn flest står påsken i familiekosens tegn. Men for noen familier er høytidene bare vonde.

Kanskje trodde de at narkotikaproblemer aldri kunne ramme deres barn. Kanskje regnet de med at det skulle gå greit å hjelpe sønnen ut av rusen. Kanskje tenkte de at alt ville bli fint igjen så snart han ble nykter.