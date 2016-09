Jeg er en engstelig fyr.

Jeg synes det er skummelt at jeg har kjøpt meg ny leilighet og pådratt meg millioner i gjeld. Før jeg solgte den gamle, var jeg sikker på at akkurat min leilighet var den eneste i Oslo ingen ville ha. Jeg liker ikke å kjøre fort i bil. Jeg er bekymret for verdensfreden. Jeg frykter zikavirus, økonomiske nedgangstider og prolaps. Jeg er redd for høyder, klimakrisen, slanger og små fly og blir med jevne mellomrom overbevist om at kroppen min har alvorlige sykdommer. Jeg frykter at jobben min skal forsvinne, at jeg bruker for lite solkrem, minglefester.