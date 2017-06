Joachim Trier: – Den første kortfilmen jeg viste for publikum hadde nok en kunstnerisk ambisjon over mine evner

For Joachim Trier var det stort å få vise en film under Kortfilmfestivalen i Grimstad da han var student. For Oscarvinner Torill Kove er festivalen fortsatt et viktig premièrested. I helgen arrangeres den for 40. gang.

– Jeg fikk ikke så mye oppmerksomhet rundt filmen. Men jeg var stolt. Veldig stolt. En av Norges mest anerkjente regissører, Joachim Trier, mimrer i vei midt oppi innspurten til sin neste spillefilm, Thelma.