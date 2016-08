Jentene i Oslo Roller Derby-klubb ler godt av spørsmålet.

Kontaktsporten de utøver ukentlig på treninger og kamper har satt sine fysiske spor. Men de elsker det alle sammen. Her pushes egne grenser. Det er energi og sportsglede i den trange garderoben øverst i Groruddalen. Det lukter olje fra smurte hjul, svette og parfyme.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Det er kampdag og Oslo Roller Derby møter en gjeng fra Gøteborg på hjemmebane.

Jentene har planen klar. Seier er ikke viktig.

– Vi vil bare ha det gøy, roper de rullende ut på parketten i Apalløkka idrettshall på Ammerud.

Krigsmaling og gummi

Det dyttes, rulles, knuffes, skyves og hoppes. «Bouten» som en kamp heter på roller-språk, er i gang. Det bygges opp en massiv forsvarsrekke av rullende jenter med krigsmaling i ansiktet og tannbeskyttere i fargerik gummi.

Stjernen på hjelmen viser hvem som skal passere den rullende veggen for å ta poeng. Banen er markert med sort og gul markeringstape. Dommerne sørger for at spillerne holder seg på innsiden og at straffepoengene fordeles riktig på tavlen som står midt i den ovale arenaen.

Stjerner overalt

Boogie Mam - eller Ida Johansen som hun egentlig heter - har malt sorte trekanter i ansiktet. Energisk beskriver hun sporten som noe magisk.

– Noe bedre å gjøre med hjul på beina finnes bare ikke, ler hun med stjerner både på hjelm og i øynene.

Fakta: Roller Derby Roller Derby er en kontaktsport som utøves på rulleskøyter Fire hjul med en stoppkloss påmontert foran på tuppen er fundamentet på en klassisk Roller Derby skøyte.

Utøverne er oppdelt i to lag. Disse kjører på en oval innendørsbane, og poeng deles ut til en spiller som kjører forbi hvert medlem av motstanderlaget.

Laget med flest poeng ved kampens slutt har vunnet.

En kamp i Roller Derby kalles for en Bout. (2x 30 minutter)

Hver omgang er igjen splittet inn i runder.

Rundene heter Jams som hver varer i max 2 min.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge