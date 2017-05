Den kinesiske fotballagenten Romain Woo er beskrevet av BBC som en mann som speiler det moderne Kina: «Designer-dress, stram klipp og minimalistiske kontormøbler». Da den britiske kringkastingen intervjuet ham i fjor, opplevde han elleville dager.

Woo sa: «Det er galskap her nå, fullstendig galskap. Vi har et ordtak som sier at de eneste to spillerne vi ikke klarer å få tak i, er Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.»