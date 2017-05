Klatrerne falt for utsikten og kjøpte seg et kulturhus

– Hva familiene vår sa, vel de trodde ikke så mye på det i starten. Men nå har de endret mening, humrer Andreas Hjelle.

Fire vestlendinger, to brødrepar fra Bergen dro for tre år siden til Lofoten for å klatre i spektakulære fjell. Det ble litt dyrere enn de hadde sett for seg. Klokken 05.00 på morgenen, i midtnattsol, på toppen av Festvågtinden, ble de tipset om et 2000 kvadratmeter stort trandamperi, rekepilleri, hermetikkfabrikk, systue og fiskemottak i Henningsvær som var til salgs. Det likte de så godt at de bladde opp to millioner kroner av egne sparepenger og kjøpte bygget. Takket være iherdig dugnadsinnsats og 800.000 kroner i støtte fra Norsk kulturråd er målet å delåpne det som skal bli stedet nye kulturhus, allerede i sommer.