Krim-bloggen: Den kuleste krimhelten i 2016 kommer fra Mexico

Raymond Chandler-noir, dommedagsroman, postapokalyptisk fortelling eller narkokrim på sitt beste? Det er ikke lett å sette merkelapp på Yuri Herreras The Transmigration of Bodies. Det er uansett den flotteste leseopplevelsen siden Don Winslow slo oss i bakken med en annen Mexico-roman – The Cartel – for halvannet år siden.

The Redeemer er en tilbakelent fikser i en navnløs mexicansk by. Gatene er spøkelsesaktig tomme fordi en epidemi herjer byen, men selv om myndighetene over radio advarer innbyggerne mot å gå ut, må The Redeemer på jobb. To gangstersjefer har nemlig endt opp med hverandres døde barn, og The Redeemer skal stå for utvekslingen av likene.