Krim-bloggen: Han har skrevet en kriminell roadtrip

Ungdommer på tur har gitt oss noen av de mest minneverdige bøkene og filmene. Tenk bare J.D. Salingers Catcher In The Rye, den Stephen King-baserte filmen Stand By Me eller Jack Kerouacs klassiker On The Road. Med Dodgers har debutanten Bill Beverly skrevet seg rett inn i roadtrip-kanonen med en bok som er like mye krim, som den er oppvekstroman.

Det starter som en hvilken som helst California-krim. 15-åringen East organiserer vaktholdet rundt et crack-hus i Los Angeles, men en tidlig morgen blir huset raidet av politiet og East mister jobb og respekt. East får så i oppdrag av gangsteronkel Fin å dra i en van til Wisconsin for å drepe et vitne i en kommende rettssak mot organisasjonen. Med i bilen er Easts lillebror og drapsmann Ty, den eplekjekke Michael og datanerden Walter. For å unngå å bli sporet, reiser de uten mobiltelefoner, kredittkort eller noen kontakt med omverden, de er bare fire unge, svarte gutter som aldri har vært utenfor Los Angeles før.