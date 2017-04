På OP-5 er vi nesten ukritiske fans av Hieronymus «Harry» Bosch – mannen med det corny kunstnernavnet og den hardkokte detektivens mange laster. Uansett om vi snakker Michael Connellys bøker eller TV-serien. Vi får rett og slett ikke nok av å se Bosch løse kriminalsaker eller reflektere tenksomt over tilværelsen med et whiskyglass i hånden og jazz på anlegget. Alt mens han skuer ut over Los Angeles’ skyline fra Hollywood Hills.

Ingen krimfans er vel overrasket over at LAs glamorøse overflate har en mørk bakside. Det var her noir-sjangeren ble oppfunnet, tross alt, og Bosch står i gjeld til Philip Marlowe og andre. Sakene Bosch må løse er 100 prosent klassisk L.A.-noir: En eksplosiv miks av politiarbeid, korrupsjon, rasemessige komplikasjoner, cold cases og Hollywood-kjendiseriets skyggesider.