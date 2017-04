Krim-bloggen: Iskaldt i London – i dobbelt forstand

Det er kaldt i Londons gater. Ikke bare har temperaturen sunket til rekordlavt nivå, men DI Marnie Rome og partneren DS Noah Jake etterforsker noen overfall som er så brutale og blinde at det går kaldt nedover politiryggene deres. Rome ser etter hvert noen likhetstrekk som kobler sakene sammen, og overfallene fremstår som hevnaksjoner mot dømte voldsmenn (og -kvinner), mens Noah Jake blir distrahert av brorens pågående aktiviteter som gjengmedlem. I tillegg har de fått en ny, ambisiøs sjef på kontoret, og et eller annet sted i London er 10-åringen Finn kidnappet og innestengt i en leilighet.

På vaskeseddelen kan Quieter Than Killing virke som nok en moderne krimroman med rå vold, men ikke bare skriver Sarah Hilary med en pisk av et språk, DI Marnie Rome er en helt egen konstruksjon av en politikarakter. Hun har riktignok tyngre bagasje enn alle mulige alkoholiserte, pilleknaskende, diagnostiserte protagonister som sprader rundt i krimromaner og -serier (fosterforeldrene ble knivdrept av fosterbroren), men likevel er Marnie Rome morsom og kjapp så man skulle tro hun hørte hjemme i en Harlan Coben-roman. Alt dette, mens omtanken for kolleger og ofrene hun møter i løpet av en arbeidsdag former henne som en dypt sympatisk karakter.