Krim-bloggen: Jacob Wetterling ble kidnappet i 1989. 27 år senere er saken blitt til en ubehagelig aktuell podkast.

Jacob Wetterling ble kidnappet en varm høstkveld i oktober 1989, under en kilometer fra hjemmet i St. Joseph i Minnesota. 27 år senere, 1. september 2016, ble restene av ham funnet, da gjerningsmannen Danny Heinrich førte FBI til liket.

Reporter Madeleine Baran hadde jobbet i ni måneder med In The Dark, en podkast om kidnappingen, da nyheten om funnet kom. Med planlagt première 13. september måtte hun kaste seg rundt, spille inn de to første episodene på nytt og få fremskyndet premièren så mye som mulig.