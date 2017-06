Når fremtidens kulturhistorikere engang skal finne fortellingene som definerte 2000-tallets første tiår, kommer de til å merke av datoen 2. juni 2002. Da hadde en obskur politiserie fra den nedslitte byen Baltimore première. Og fjernsyn ble aldri det samme igjen.

Vi sier obskur, for selv om The Wire for lengst har fått plass i TV-serienes pantheon, var serien aldri spesielt populær. Seertallene var lave, serien vant aldri noen Emmy. Kanskje var den for mørk og realistisk? Kan hende var ideen om å gjøre byen selv til hovedperson for vanskelig å forholde seg til? Eller kanskje amerikanske TV-seere rett og slett ikke forsto sosiolekten til det afroamerikanske skuespillerensemblet? Et undervurdert poeng, er at The Wire er mest populær der serien ble tekstet, som i Norge.