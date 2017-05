Den unge Manchester-politidetektiven Aidan Waits anklages for å ha forsynt seg av beslaglagt pulver. Så da han får muligheten til å hoppe tilbake på karrièrestigen, klamrer han seg til det uoffisielle oppdraget han blir tilbudt av sjefen Parrs.

Det passer Waits perfekt at han skal dykke ned i Manchesters harde narkomiljø for a) å finne ut hvem heroindistributøren Zain Carver får politiinformasjon fra og b) å holde et øye med den partyglade datteren til en fremtredende politiker. Da kan han nemlig fortsette å svampedrikke mens han fyller på med amfetamin på klubbtoaletter i Manchesters glade uteliv.