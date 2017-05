Se på illustrasjonen over. Er du som de aller fleste mennesker, tar du instinktivt for gitt at den nederste streken er lenger enn den nederste. Den optiske illusjonen er så sterk at vi må måle flere ganger med en linjal for å forsikre oss om at de er like lange.

Poenget er selvsagt at sansene våre er i stand til å spille virkeligheten et puss. Alle mennesker forsøker å danne systemer i en kaotisk verden. Vi tillegger mennesker vi liker og misliker bestemte egenskaper. Vi overvurderer terrorfaren og undervurderer sjansen for å dø av hjertesykdom. Vi er rett og slett ikke så rasjonelle som vi liker å tro.