Krim-bloggen: Vår nye italienske favoritt

Det er alltid en rekke TV-serier man venter på, men akkurat nå er det ingen som har like store forventninger knyttet til seg, som The Bastards of Pizzofalcone. Krimserien har tatt italienske seere med storm, men foreløpig har ingen norske TV-kanaler eller strømmetjenester meldt at de har sikret seg serien.

Så mens vi venter i kriminell spenning, kan vi anbefale de glimrende bøkene serien er basert på, hvorav de tre første er oversatt til engelsk: The Crocodile (2012), The Bastards of Pizzofalcone (2013) og Darkness for the Bastards of Pizzofalcone (også 2013). For noen titler!