To av Oslos største museer, Nasjonalmuseet og Munchmuseet, er på flyttefot og håndterer det på hvert sitt vis. Mens Nasjonalmuseet trapper ned virksomheten sprer sistnevnte aktivitetene ut over hele byen under fanen Munchmuseet i bevegelse. Nå innledes et nytt samarbeid med Kunsthall Oslo, som holder til i Bjørvika ikke langt fra der hvor det nye Munchmuseet bygges. Samarbeidsutstillingene som åpner 30. september, vil finne sted i et eget lokale i Dronning Eufemias gate 34.

– Munchmuseet kontaktet oss og lurte på om vi kunne tenke oss å lage en utstillingsserie med utgangspunkt i Stenersen-samlingen, som blir en integrert del av det nye museet i Bjørvika. Blant annet stiller vi spørsmålet: Hva ville Rolf Stenersen samlet på i dag? sier Elisabeth Byre, kurator ved Kunsthall Oslo. Kunsthallen skal holde hele tolv utstillinger frem mot det nye Munchmuseets åpning i 2020. Den første åpner denne helgen og er viet den norske kunstneren Kai Fjell (1907-1989). – Kai Fjell og Rolf Stenersen samarbeidet om boken Spinn etter Rimbaud, hvor Stenersen gjendiktet noen av Rimbauds dikt og Fjell illustrerte. Flere av disse tegningene finnes i Stenersen-samlingen, samt at vi har lånt inn andre tegninger fra museer og private. De er utrolig fine og det er ikke ofte de stilles ut. Vi syntes dette var en veldig god inngang til hele prosjektet, blant annet fordi det viser et uvanlig samarbeid mellom kunstner og kunstsamler, sier Byre.