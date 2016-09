Kultur – Kristin Valla: Hvem hjelper deg når alt rakner?

Arne Lygre er en av få norske dramatikere med internasjonal gjennomslagskraft, derfor er det ekstra stas når det er urpremiere på et helt nytt Lygre-stykke. I La deg være møter vi en rekke mennesker på sitt aller mest sårbare. De har én ting til felles: De trenger noen. En venn. En bekjent. Kanskje til og med en fremmed.

– Tekstene mine oppstår ofte ved at noen kjerneord setter seg i meg, som jeg så begynner å jobbe rundt. Her var det et begrep som fort ble tydelig, og det var «nåde». Det å være prisgitt et annet menneske, å ikke klare seg selv. Det å måtte bli tatt hånd om, sier Lygre. En kvinne har vært utro mot mannen sin. En annen kvinne er blitt forlatt. Et ensomt menneske sier rett ut til en fremmed: «Jeg vil ha en venn». I enda større grad enn i tidligere Lygre-stykker er karakterene brutalt ærlige, både mot seg selv og andre.