Martin Ivar Hveem Fjeld (32) begynte å bake brød sammen med kameraten Casper André Lugg (32). Nå har interessen for surdeigsbrød vokst fra hobby til bok og eget bakeri.

– Det var Casper som introduserte meg for surdeigsbrød for fem-seks år siden. Da skjønte jeg at det gikk an å lage en helt annen type brød enn den typiske, korttidshevede gjærbaksten jeg var vant med. Jeg har aldri kjøpt brød i butikken igjen. Surdeigen fremhever smaken av kornet, og gir sødme og frisk syrlighet, sier Hveem Fjeld.