Lite visste vi at en bok om roing i mellomkrigstiden kunne bli så spennende

Men det skjedde mer i Berlin det året, og hittil har ingen fanget skjebnedramaet, idrettsprestasjonene og storpolitikken som forfatteren Daniel James Brown gjør i monsterhiten The Boys in the Boat.

Det handler om den amerikanske åtteren i roing. I den fascinerende samlingen av spreke gutter fra den amerikanske arbeiderklassen som utgjør laget – fiskere, tømmerhuggere og bønder – tar Brown utgangspunkt i Joe Rantz. En tøff og målbevisst fattiggutt fra depresjonens USA som er en så åpenbar All-American helt at Bruce Springsteen burde laget sang om ham allerede.