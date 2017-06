Et barn trilles inn på en operasjonsstue. Sykepleierne har oppmuntret mor og far til å ta barnet på fanget før operasjonen, så det kan føle mest mulig trygghet. Anestesilegen går bort til sengen. Barnesykepleierne står rett ved siden av. Narkosemasken festes over munn og nese på den lille pasienten.

Men da barnet puster inn narkosen, står en av foreldrene ved fotenden av sengen med mobiltelefonen klar. Innledningen av operasjonen dokumenteres i detalj før bildene publiseres på Facebook.