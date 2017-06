I 2008 var Mathias Steinbru 28 år. Han jobbet som eventprodusent for et byrå, og var på reise for en energidrikk. De drev og delte ut gratisbilletter på afterski. Han levde på ferdigpizza og dårlig øl. Slik hadde det vært i halvannet år. Før det sa stopp.

Brått og brutalt gikk han på en smell både fysisk og psykisk. Han gikk i bakken og forsto at noe måtte gjøres. Og det var da interessen for mat oppsto.