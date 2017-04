Noen ganger kan en sandwich være et dykk inn i sublim minimalisme, som når du har en helt nystekt surdeigsbaguette med tynn og sprø skorpe og et lag tre år gammel iberico-skinke imellom. Eller en chips sandwich: To lag brød med pommes frites og ketchup imellom. Andre ganger er den en øvelse i overflod og kompleksitet, som en moderne trelags club sandwich eller en mexicansk torta, med hele gårdsdriften representert mellom lagene. Av og til er målet bare å klemme inn mengder av én råvare og toppe det hele med smeltet ost. Likevel er det alltid en slags felles følelse i alt dette. Nesten barnslig og ekstremt tilfredsstillende.

Å legge annen mat mellom to skiver, har vi drevet med siden vi lærte oss å bake brød for bortimot 10.000 år siden. Vanen med å stappe mat fra bålet nedi en pita, eller den galliske slektningen fouveé, et pita-aktig brød spekket med rillette, er nok et par tusen år gammel. I tidlig engelsk middelalder brukte man svære, gamle brødskiver som tallerken, og kalte dem trencher. De trakk til seg saft og fett fra måltidet og ble til slutt spiselige.