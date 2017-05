Jeg er en soleklar tilhenger av at et grillspyd skal inneholde én ting. De beste spydene i verden er oppvisninger i enkelhet, slik som souvlaki fra Hellas. Små biter av svin på et lite spyd, kun smakssatt med sitron og oregano.

En enkel shish kebab av lammekjøtt, eller den innmatbaserte stigghiole fra Sicilia er helt himmelsk og komplekst nok i sin enkelhet. Få kan likevel måle seg med det japanske yakitori. Det er et dypdykk inn i nytelser bare en kyllings grunnleggende bestanddeler kan gi, om de er fordelt ut på små spyd