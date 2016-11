Franskmennene har det mest poetiske og beskrivende navnet på denne retten: pain perdu (tapt brød). Mens vi i Norden og tyskerne har det underligste.

Arme riddere sier ingenting om hva retten faktisk består av, annet enn at det er noe fattigslig over den. Jeg har alltid tenkt at de er arme fordi de lages av gammelt brød, men etter å ha gått noen runder i gamle svenske og norske kokebøker, dukker det også opp rike riddere. Man skulle tenke seg at forskjellen ligger i brødet, men det stemmer ikke. Begge skal ha gammelt brød. Forskjellen er at man til de rike ridderne flesker til med litt fløte i stedet for melk, og en frukt-/nøttemos i tillegg til en panering utenpå dette igjen. Panering er enda et bruksområde for gammelt brød, hvor man rister og finmaler krummen før man vender kjøtt, fisk eller grønnsaker i det.